Алею зірок кінофестивалю «Харьковская сирень» поповнили нові імена

Харків. 5 грудня. УНІАН. Сьогодні Алея зірок кінофестивалю «Харьковская сирень» поповнилася новими іменами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, 5 грудня відкрито пам’ятні дошки з відбитками долонь почесних гостей III Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» – французьких акторів Жан-Поля БЕЛЬМОНДО і Шарля ЖЕРАРА, народних артистів Росії Олексія ПЕТРЕНКА та Максима ДУНАЄВСЬКОГО, народного артиста України Остапа СТУПКИ, заслужених артистів Росії Бориса ТОКАРЄВА і Людмили ГЛАДУНКО.

В урочистій церемонії взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету фестивалю Вікторія МАРЕНИЧ та харківський кінокритик, член журі кінофестивалю Володимир МИСЛАВСЬКИЙ.

За словами М.ДОБКІНА, Алея зірок фестивалю стала ще однією харківською пам`яткою.

«Ця Алея – ще одна визначна пам`ятка як центру міста, так і всього Харкова, – зазначив губернатор. – Наступного року, я сподіваюся, будуть нові сюрпризи, нові імена, але найголовніше – буде стара добра гарна атмосфера, яка стала традицією, і хороші враження і у харків`ян, і у тих гостей нашого міста, які приїдуть на фестиваль. Хочу, щоб через багато років, проходячи повз зліпків рук видатних акторів, режисерів і сценаристів, казали: «Так, Харків відвоював своє право називатися столицею кінематографа України».

Алею зірок відкрито 16 травня 2010 року в рамках II фестивалю – було встановлено перші 5 стел з бронзовими відбитками долонь Почесного президента фестивалю, французької актриси Мілен ДЕМОНЖО, композитора, члена журі Володимира ДАШКЕВИЧА, кінематографіста, члена журі Володимира ФОКІНА, актора Богдана СТУПКИ та кінорежисера Алли СУРИКОВОЇ, які їх залишили під час першого кінофестивалю «Харьковская сирень». В травні 2011 року в ході III кінофестивалю в саду імені Шевченка було відкрито стели з відбитками долонь акторів П`єра РІШАРА, Каті ЧЕНКО і Наталії ФАТЄЄВОЇ.

Довідка.Міжнародний фестиваль «Харьковская сирень» проводиться з 2009 року, став традиційним та знаковим для міста і області. Назву фестивалю дала однойменна книга спогадів про матір французької актриси Мілен ДЕМОНЖО – для колишньої харків’янки Клавдії Трубникової саме бузок став уособленням рідного міста, про яке вона розповіла своїй дочці.

В рамках фестивалю Харківщину відвідали світові знаменитості, актори французького, українського та російського кіно, було презентовано книжки Почесного президента фестивалю Мілен ДЕМОНЖО «Харьковская сирень» та «Тварини у моєму житті», відбулися майстер-класи відомих акторів і режисерів, творчі зустрічі, виставки, презентації книг, концерти, спектаклі, покази конкурсних робіт та позаконкурсний показ.

Головною ідеєю фестивалю є просування іміджу Харківщини. Під час заходу глядачам представляють свої короткометражні роботи молоді режисери. У 2011 р. на конкурсний відбір надійшло 123 роботи, з яких селекційна комісія відібрала 53 фільми.