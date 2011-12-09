У Харкові пройшов бізнес-форум з питань конкуренції в промисловості

Харків. 9 грудня. УНІАН. Сьогодні на базі ТОВ «Техноком» (Nestle в Україні) за участю заступника голови Харківської облдержадміністрації Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА відбувся бізнес-форум «Підвищення конкурентоспроможності промисловості. Можливості, шляхи, партнерство».

Мета форуму – підвищення конкурентоспроможності промисловості області шляхом створення умов для запровадження ефективних механізмів, обміну передовим досвідом управління, обговорення системних проблем і вироблення скоординованих дій для їх вирішення.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на початку форуму В.АЛЕКСЕЙЧУК зазначив, що завдяки цьому заходу влада та бізнес обов’язково знайдуть спільні точки у вирішенні питань, які стоять перед ними. Зі свого боку В.АЛЕКСЕЙЧУК пообіцяв, що виробники сільськогосподарської продукції регіону готові підставити бізнесу своє плече і надати свою сировину.

У рамках заходу всі учасники оглянули виробництво ТОВ «Техноком» та продегустували його продукцію. Після цього розпочався Круглий стіл за участю керівництва області, керівників провідних наукових установ, підприємств машинобудівної галузі, харчової та легкої промисловості.