Президент Азербайджану Алієв нагороджений Золотою зіркою Героя козацького народу
Ініціатива харківської діаспори
Харків. 23 грудня. УНІАН. Голова Національної ради козаків України Михайло ЯКИМЕНКО нагородив Президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА орденом Золота зірка «Герой козацького народу».
Як повідомив кореспондентові УНІАН представник прес-служби Національної ради козаків України, нагородження Ільхама АЛІЄВА вищою нагородою НРКУ проведене за ініціативою голови Азербайджанської діаспори м. Харкова, Посла Миру, віце-президента Міжнародної академії козацтва, генерал- лейтенанта, Героя козацького народу Фікрата ВЕЛІЄВА.
Золота зірка Президентові Азербайджану вручена «за істотний внесок у розвиток та зміцнення співпраці між Азербайджаном і Україною в політичній, соціальній, економічній та культурній галузях», а також за великий особистий внесок, значні заслуги і допомогу в зміцненні козацтва, за досягнення, які «сприяють процвітанню і славі наших великих держав, за захист демократії та свободи народів і боротьбу з тероризмом».
Цим почесним званням раніше також були нагороджені Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, директор Національного банку України Сергій АРБУЗОВ, міністр економіки України Анатолій КІНАХ, а також ряд інших видатних українських і зарубіжних діячів.
З високою нагородою Президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА привітали представники Національної ради козаків України, яка об`єднує понад 4 тисячі громадських і політичних організацій.