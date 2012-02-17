Пошкоджений вибухом будинок у Куп'янську відновлять до літа

Харків. 17 лютого. УНІАН. Роботи з відновлення пошкодженого вибухом будинку в Куп`янську будуть завершені протягом 5-6 місяців.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав перший заступник губернатора Валентин ДУЛУБ після ознайомлення з ходом робіт у зруйнованій в результаті вибуху газового балона частині будинку в Куп`янську.

За його словами, будівельники приступили до робіт на цьому об`єкті у вівторок, 14 лютого. У першу чергу були прибрані всі конструкції, що становлять небезпеку для людей. Також було організовано цілодобове чергування працівників міліції, щоб ніхто не міг підійти до небезпечної будівлі, а також для того, щоб зберегти речі, які залишилися в квартирах.

«Зараз усі небезпечні конструкції прибрані, і в людей з`явилася можливість забрати речі першої необхідності. Початковий обсяг робіт, який був запланований, повністю виконаний. Також вирішено проблему проживання всіх 12 сімей, які жили у цьому під`їзді. Всі питання, які в них виникають, своєчасно вирішуються, скарг не надходить», - сказав В.ДУЛУБ.

Також він повідомив, що керівництво Куп`янська виділило в сусідньому дитячому садку дві кімнати, куди люди можуть віднести свої речі. Крім того, в дитсадку і школі організовано харчування для цих людей. Також кожному жителю зруйнованого під`їзду керівництвом міста виділена матеріальна допомога в розмірі 1 тисячі гривень. Всього там було прописано 22 людини.

«Зараз встановлюється розмір збитку. Після отримання цього висновку буде визначена категорійність цієї надзвичайної події - об`єктова, місцева або регіональна. Залежно від цього буде визначатися фінансування робіт з відновлення цього об`єкту. Проектний інститут «Укргорбудпроект» працює над тим, щоб створити чіткий план дій по відновленню будівлі, проектний висновок про стан будівлі буде готовий у вівторок. Роботи з відновлення будинку планується завершити протягом 5-6 місяців», - повідомив В.ДУЛУБ.