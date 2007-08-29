«Луценко і Тимошенко – геть із Харкова!»

Харків. 29 серпня. УНІАН. Сьогодні зранку у вагонах харківського метро на Заводській лінії були розкидані листівки з антирекламою на політиків Юрія ЛУЦЕНКА та Юлію ТИМОШЕНКО, яка сьогодні перебувє з візитом у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомляє «Мережа екстреного повідомлення».

Листівки формату А5 поділені на дві частини – зверху фотографії з підписами Ю.ЛУЦЕНКА, знизу – Ю.ТИМОШЕНКО, на них напис російською мовою: «Луценко, Тимошенко – вон из Харькова!».

На звороті листівки написано: «Оранжевые не пройдут!». Напис проілюстрований підковою НСНУ і дулею.

На листівці вказано, що вона випущена ПП «Полёт» накладом 500 тис. примірників, повідомляє МЕП.

Як повідомляв УНІАН, експерти київського Агентства моделювання ситуацій вважають, що в окремих регіонах країни розпочалося використання неадекватних методів виборчої компанії.

«В окремих ключових регіонах, а це передусім Київ, Харків та деякі області Центральної України, почалося активне використання застарілих, неадекватних методів політичної боротьби», - сказав заступник директора АМС О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Зокрема, зазначив він, у Харкові, перед візитом Юлії ТИМОШЕНКО невідомі вкотре облили чорною фарбою білборди БЮТ, а в деяких інших містах їх взагалі забороняють встановлювати».

О. О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що подібні дії опонентів БЮТ призведуть до прямо протилежного результату.

«Подібні методи політичної «комунікації» вже не один раз призводили до протилежного ефекту, однак ініціатори такого антипіару, схоже, так і не усвідомили всієї марноти своїх зусиль», - зауважив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.