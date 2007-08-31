”Шкільний автобус” пробуксовує

31 серпня. Харків. УНІАН. Програма "Шкільний автобус" має бути завершена у цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі із сільськими, селищними головами, працівниками агропромислової галузі, представниками сільської інтелігенції Харківщини.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що дасть відповідне доручення Кабінету міністрів. За його словами, існують регіони, у яких фінансування цієї державної програми навіть не починалося.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив, що уряд починає працювати над 4 програмами у сфері медицини. 1-й блок програм - серце та судини, 2-й блок - онкологія (тут мовиться про створення національного онкологічного центру), 3-й - ВІЛ/СНІД, 4-й туберкульоз.

"Це чотири національні виклики", - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Він також закликав меценатів та спонсорів звернути особливу увагу на проблеми первинної медицини.