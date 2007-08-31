”ХТМ” погасили борг ”Газу України”

КП "Харківські теплові мережі" погасили 12 млн.грн. боргу ДК "Газ України" за спожитий в 2007 р. газ. Про це повідомляє прес-служба ДК "Газ України".

За інформацією підприємства, за останні 3 дні окрім ХТМ борги частково погасили запорізький концерн "Міські теплові мережі" (8,3 млн.грн.), "Донецькміськтепломережі" (2,5 млн.грн.), "Хмельницьктеплокомуненерго" (2,1 млн.грн.), "Львівтеплоенерго" (1,2 млн.грн.), "Івано-франківськтеплокомуненерго" (1 млн.грн.), а також низка інших підприємств. Всього до ДК "Газ України" за борги надійшло 45 млн.грн.