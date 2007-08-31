БЮТ набере 25-27% голосів в Харківській області

25-27% голосів виборців може одержати БЮТ в Харківській області на позачергових виборах.

Про це заявив на брифінгу народний депутат Верховної ради України, керівник обласного виборчого штабу БЮТ Олександр Фельдман.

За його словами, соціологічні дослідження, проведені на замовлення блоку, продемонстрували рейтинг БЮТ в Харківській області на рівні 17-18%, Партії регіонів - 35-37%, а блоку "Наша Україна - Народна самооборона" - 7%.

Як підкреслив О.Фельдман, нинішній рейтинг БЮТ у Харківській області - це хороший гарний майданчик для подальшої роботи з виборцями в округах. Основний напрямок передвиборної роботи БЮТ у Харківській області - це розмова з людьми. За його словами, кандидати в депутати (харків`яни) братимуть на себе конкретні зобов`язання, за які вони нестимуть відповідальність перед виборцями.

Як відзначив О.Фельдман, щоб виборці не займалися самообманом, на цих виборах люди повинні голосувати за крупні партії і блоки, а не за маленькі партії, які, якщо і пройдуть до парламенту, то долучаться до якоїсь з великих партій.

За словами О.Фельдмана, Ю.Тимошенко 29 серпня під час візиту до Харкова була приємно здивована кількістю людей, що прийшли на мітинг, і вдячна харківській міліції та активістам блоку за нейтралізацію провокацій на мітингу.