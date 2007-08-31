«Харків’янин» вимагає усунення з посади Кернеса

Харків. 31 серпня. УНІАН. Громадська організація «Харків’янин» ставить категоричну вимогу усунути з посади секретаря Харківської міськради, члена Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції лідер організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС, коментуючи рішення політради обласного відділення Партії регіонів про виключення з лав ПР двох її членів та оголошення суворої догани Г.КЕРНЕСУ.

«Наша громадська організація вимагає від Харківської міської ради усунути з посади її секретаря Кернеса Геннадія Адольфовича», - заявив В.ПРОТАС. «Я сподіваюся, - додав він, - що у депутатів вистачить сили, мудрості і рішучості зробити це».

За словами А.ПРОТАСА, його організація, як і весь Харків, «здивовані і навіть шоковані тим дійством», яке, як він висловився, влаштували у Харкові представники партії регіонів у відповідь на вимогу лідера ПР, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розібратися і зробити жорсткі висновки щодо ситуації в регіональній організації ПР, стилю і методів керівництва як самим осередком ПР, так і виборчим штабом партії (21 липня керівником міського виборчого штабу ПР був призначений мер

Харкова М.ДОБКІН – УНІАН).

Саму ухвалу про виключення двох членів з партії, які, за словами В.ПРОТАСА насмілилися критикувати керівників парторганізації та міськради, а також сувору догану Г.КЕРНЕСУ, лідер «Харків’янина» назвав нічим іншим, як «балаганом і цинічною відмазкою». «Всі побачили, - сказав він, - що це було зроблено з насмішкою, мовляв, нехай у Києві радіють, що зробили хоча б догану».

Висловлюючи стурбованість громадсько-політичною ситуацією у Харкові, В.ПРОТАС висловив переконання, що її різке погіршання останнім часом пов’язане з діяльністю Г.КЕРНЕСА. «Харків’яни, у тому числі і прибічники Партії регіонів, стали очевидцями негативних наслідків роботи цього чиновника для соціально-економічної та політичної сфер міста», - заявив В.ПРОТАС.

Саме Г.КЕРНЕС, на його думку, має безпосередню причетність «до тарифів та паразитуючого «Жилкомсервісу», до прийняття нового Статуту міста і ущемлення прав громади, прийняття таких положень про проведення мітингів, пікетів, які позбавляють громаду можливості брати безпосередню участь у місцевому самоврядуванні».

«Роздача земель, прихований її продаж, передача під забудову без попереднього інформування громади, концесія і пошуки покупців та спроби завести в систему ЖКГ Харкова сумнівні компаній з Росії, врешті, перетворення Харкова з інтелектуальної у кримінальну столицю, - сказав В.ПРОТАС, - це і є список досягнень нинішньої міської влади, і ні у кого немає сумніву, що за всім цим стоїть секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС».

При цьому, сказав він, «нам байдуже, що робиться у самій Партії регіонів, яка буцімто взяла на себе відповідальність за Харків, нам болить те, що потерпає від її так званої діяльності населення багатомільйонного міста».

Керівництво «Харків’янина вважає, сказав лідер організації, що «крім усунення з посади, Геннадія Адольфовича повинні були позбавити партійного квитка, а самому Михайлу Марковичу ДОБКІНУ, як мінімум, зробити сувору догану, а як максимум – також виключити з партії».

За словами В.ПРОТАСА, його організація, крім виконання наведених вимог, звернеться до керівництва Партії регіонів і особисто до В.ЯНУКОВИЧА з проханням прокоментувати події у Харкові.