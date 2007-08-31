”Електроважмаш” не перевірятимуть

31 серпня. Харків. УНІАН. Позапланових перевірок на Державному підприємстві "Електроважмаш" більше не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент Україні Віктор ЮЩЕНКО 30 серпня у ході робочого візиту до Харкова підписав розпорядження про припинення позапланових перевірок на "Електроважмаші".

За словами Президента, цим заводом завжди будуть цікавитися, тому завжди комусь будуть потрібні перевірки. В.ЮЩЕНКО повідомив, що обговорив з директором заводу Віталієм ЧЕРЕДНИКОМ ситуацію з фінансовими потоками, яка ледве не призвела підприємство до банкрутства.

"Завод хотіли передати двом-трьом дядькам, до речі, харківським демократам, але це не відбулося. Зараз завод на підйомі", - заявив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомив В.ЧЕРЕДНИК, на заводі постійно проводяться перевірки КРУ, що дуже заважає керівництву підприємства займатися виробничою діяльністю, зокрема, укладати контракти. В.ЧЕРЕДНИК також заявив про необхідність створення концерну "Укренергомаш" на основі декількох харківських підприємств.