БЮТ набере 25-27% голосів виборців

Харків. 31 серпня. УНІАН. 25-27% голосів виборців може одержати Блок Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській області на позачергових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат Верховної ради України 5-го скликання, голова харківського обласного виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

За його словами, соціологічні дослідження, проведені на замовлення блоку, продемонстрували рейтинг БЮТ у Харківській області на рівні 17-18%, Партії регіонів - 35-37%, а блоку "Наша Україна - Народна самооборона" - 7%.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що нинішній рейтинг БЮТ на Харківщині - це гарний стартовий майданчик для подальшої роботи з виборцями в округах. Основний напрямок передвиборної роботи БЮТ у Харківській області - це розмова з людьми. За його словами, кандидати в депутати (харків`яни) братимуть на себе конкретні зобов`язання, за які вони нестимуть відповідальність перед виборцями.

Як відзначив О.ФЕЛЬДМАН, щоб виборці не займалися самообманом, на цих виборах люди повинні голосувати за великі партії та блоки, а не за маленькі партії, які, якщо і пройдуть до парламенту, то долучаться до якоїсь із великих партій.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, Ю.ТИМОШЕНКО 29 серпня під час візиту до Харкова була приємно здивована кількістю людей, що прийшли на мітинг, і вдячна харківській міліції та активістам блоку за нейтралізацію провокацій на мітингу.