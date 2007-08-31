На БПП загинуло майже 40% птиці

Харків. 31 серпня. УНІАН. «Балаклійське підприємство з птахівництва» (БПП) вважає, що використання кормів Ізюмського державного комбікормового заводу призвело до загибелі птиці на підприємстві, і має намір вимагати через суд відшкодування збитків.

Про це 30 серпня на прес-конференції в УНІАН повідомив директор БПП Олександр ПОСОХОВ.

На думку керівництва Балаклійського підприємства, через недоброякісний комбікорм Ізюмського державного комбікормового заводу загинуло близько 40% поголів`я курей БПП.

Як повідомила головний технолог БПП Ірина ЛИГА, підприємство звернулося до ряду лабораторій для проведення досліджень. За словами І.ЛИГИ, в результаті досліджень був зроблений висновок про наявність у комбікормі алкалоїдів, чим обумовлюється токсичність корму.

За словами О.ПОСОХОВА, орієнтовно збитки оцінюються в 2,5 млн. грн., при цьому точний розмір збитків можна буде визначити після закінчення місяця.

«Хотілося б вирішити мирним шляхом, але на переговори керівництво комбікормового заводу не йде», - повідомив О.ПОСОХОВ, додавши, що БПП звернулося до правоохоронних органів, і готуватиме позовну заяву в суд.

На думку голови Харківської обласної асоціації птахівництва «Харківптахопром» Вадима ШИЯНА, «має місце господарська суперечка двох суб`єктів господарювання». «Позиція членів асоціації така, що суперечка має бути вирішена шляхом домовленості із залученням експертів, а якщо домовленість не буде досягнута - у встановленому законодавством порядку - через суд.