Павло Науменко вийшов на свободу

Харків. 14 грудня. УНІАН. Колишнього директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) Павла НАУМЕНКА, який у грудні 2010 року був засуджений до 10 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах, звільнено з Полтавської виправної колонії (№64) за рішенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Про це повідомляє Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області у відповідь на запит харківського інформагентства «МедіаПорт» стосовно П.НАУМЕНКА.

«НАУМЕНКО Павло Олегович 23.08.2011 року вибув із Полтавського слідчого ізолятора для відбування покарання до Полтавської виправної колонії (№64)», - йдеться у повідомленні УДПтСУ в Полтавській області, фотокопія якого розміщена на сайті «МедіаПорт».

«Відповідно до ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.02.2012 року, вирок Київського районного суду м. Харкова від 13.12.2010 року та ухвалу Апеляційного суду Полтавської області від 19.07.2011 року скасовано, а справу направлено на нове розслідування. П.НАУМЕНКА з місць відбування покарання звільнити. 21.02.2012 року П.НАУМЕНКО був звільнений з Полтавської виправної колонії (№64)», - йдеться у документі, підписаному начальником Управління ДПтСУ в Полтавській області М.ІСАЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа проти колишнього гендиректора ХДАВП П.НАУМЕНКА була порушена у 2006 році слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за фактом розтрати державного майна посадовими особами Харківського авіазаводу шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України). У 2007 р. слідчим відділом облуправління СБУ було порушено кримінальну справу стосовно П.НАУМЕНКА за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (розтрата майна в особливо великих розмірах), та ч.2 ст.366 (службове підроблення, яке призвело до тяжких наслідків). Вирок Київського райсуду у справі П.НАУМЕНКА від 13 грудня був винесений за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України. Засудженого було взято під варту у залі сулу.

П.НАУМЕНКО очолював ХДАВП з 2002 року. 8 травня 2007 року П.НАУМЕНКО написав заяву про звільнення з посади гендиректора ХДАВП за власним бажанням. СБУ затримала його 2 жовтня 2007 року в Харкові.

Прокуратура передала до суду справу проти П.НАУМЕНКА 4 лютого 2007 р. За даними відомства, на той час було встановлено, що з вини П.НАУМЕНКА на авіазаводі було розтрачено 40,4 млн. грн.

На знімку: Павло НАУМЕНКО (архівне фото).

Фото УНІАН