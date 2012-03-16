Ефективний власник є головною умовою розвитку промисловості - Добкін

Харків. 16 березня. УНІАН. Для виведення промисловості Харківщини та України в цілому на якісно новий рівень в першу чергу необхідно, щоб на кожному підприємстві працював ефективний власник.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час програми «Час влади» на обласному телебаченні.

«Ми вже визнали, що держава - це неефективний власник. Якщо якесь конкретне підприємство не є стратегічним для держави, якщо воно не входить у сферу, спрямовану на національну безпеку, його потрібно віддавати в приватні руки з умовою, що буде збережений профіль, будуть виплачені борги, і підприємство буде працювати, а не пущено «під ніж», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, проблема боргів із заробітнної плати виникає на підприємстві лише в тому випадку, якщо ним керує неефективний керівник.

«Всі були приблизно в одних умовах, коли розпадався Радянський Союз. У різних містах України були підприємства, які на 90% працювали на військово-промисловий комплекс, і тільки 10% були орієнтовані на виробництво товарів народного споживання. З розпадом Союзу відпала необхідність виробництва зброї в таких обсягах, значно скоротилися державні замовлення, і заводи опинилися в ситуації, коли керівникам необхідно було знайти свою нішу в нових економічних реаліях. Хтось зробив це на «відмінно», і сьогодні ці підприємства працюють стабільно, і заборгованість із заробітної плати там ніколи не виникає. А хтось сподівався, що держава Україна забезпечить підприємство замовленнями і не працював, а то і потихеньку розкрадав завод. І зараз трудові колективи, які мали нещастя працювати під керівництвом таких керівників, опинилися на межі виживання, а підприємство з гіганта промисловості перетворилося на вічного боржника», - зазначив губернатор.