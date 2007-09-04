Нардепи від БЮТ у ВРУ – самозванці

Харків. 4 вересня. УНІАН. Народні депутати від так званої фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, які мають намір взяти участь у сесії Верховної ради 4 вересня, просто самозванці і не мають до блоку ніякого відношення.

Як передає кореспондент УНІАН, про про це вересня заявив «SQ» народний депутат ВР V скликання Валерій КАМЧАТНИЙ.

За його словами, ті деякі депутати фракції БЮТ, які не склали із себе депутатські повноваження, рішенням з`їзду були виключені зі складу БЮТ, і їхні дії як депутатів ВРУ носять незаконний характер.

Сама ж сесія Верховної ради 4 вересня, вважає В.КАМЧАТНИЙ, нелегітимна, вона, швидше, є спробою піару коаліційних сил.

Він повідомив, що одержав від голови ВРУ V скликання Олександра МОРОЗА листа із запрошенням взяти участь у сесії. За словами В. КАМЧАТНОГО, 4 липня він склав із себе депутатські повноваження, ВРУ була розпущена Президентом, і поява його у статусі чинного депутата ВРУ було б абсурдним і незаконним кроком.