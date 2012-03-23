Єврокубковий матч Металіста потрапив до п’ятірки кращих камбеків року

Харків. 23 березня. УНІАН. Матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між грецьким Олімпіакосом та харківським Металістом є одним з найяскравіших в році Євро-2012, пише американське видання bleacherreport.com.

«Це всього лише березень, але ми вже стали свідками кількох великих двобоїв у 2012 році», - пише автор статті. Серед цих ігор він виділяє лондонське дербі Арсенал - Тоттенхем, коли «каноніри» забили 5 м`ячів після того, як пропустили на початку першого тайму, а також гру української команди в Лізі Європи.

«2:0 за сумою ігор після першого тайму, і опоненти греків, що не являли загрози, змусили господарів забути, що їм потрібний ще один гол. Все перекинулося з ніг на голову в останніх 15 хвилин матчу», - відзначає американський журналіст.

Також до списку потрапили поєдинки Челсі - Наполі в Лізі Чемпіонів і КПР - Ліверпуль у чемпіонаті Англії.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня харківський Металіст у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи завдав поразки грецькому Олімпіакосу (2:1) і вперше в своїй історії вийшов до чвертьфіналу змагань за єврокубок.

Клуб з Харкова здобув перемогу у команди, яка до цього матчу не програвала вже 10 ігор.

На сьогодні «Металіст» залишається єдиним українським клубом, який у нинішньому спортивному сезоні продовжує змагання за європейський кубок.

Згідно з результатами жеребкування, суперником «Металіста» в 1/4 фіналу Ліги Європи стане ліссабонський клуб «Спортинг». У попередній стадії змагань «Спортинг» обіграв англійський клуб «Манчестер Сіті».

Довідка УНІАН. ФК «Металіст» (1925 р.) - один з провідних футбольних клубів України та колишнього СРСР (володар Кубка СРСР). Президент і власник клубу - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ (з 2005 р.), генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Під керівництвом бізнесмена клуб двічі встановлював рекорд України, спочатку чотири, а потім і п`ять разів поспіль завоювавши бронзові медалі національного першості. Сьогодні клуб є постійним учасником єврокубкових змагань. Головний тренер клубу - Мирон МАРКЕВИЧ.

На знімку: епізод зустрічі Металіста з Олімпіакосом у Харкові 8 березня 2012 р., 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА