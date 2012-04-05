Авакова Україні видадуть нескоро. Якщо видадуть взагалі

Харків. 5 квітня. УНІАН. Депутат Кирило Куликов, що керував в 2005-2007 роках українським бюро Інтерполу, вважає, що, оскільки процес екстрадиції дуже складний і тривалий, то Арсена Авакова Україні видадуть, якщо видадуть, нескоро.

Про це він розповів в інтерв`ю «Коментарям».

На запитання, чому Італія заарештувала Авакова, незважаючи на те, що у справі проглядається політична складова, депутат сказав:

«Італія виконує міжнародні зобов`язання: заарештовує людину після того, як Україна як член міжнародної організації Інтерпол виставила його в розшук. Зняти з розшуку Генеральний Секретаріат Інтерпол вже не може. Хіба що попередити, що у нього є сумніви з приводу Авакова, що справа має політичну підоснову. Тому що відповідно до статті 3 Конституції Інтерполу, він не розшукує людей з расових, політичних і релігійних причин».

Говорячи про те, чи одержить Арсен Аваков політичний притулок в Італії, Куликов зазначив:

«Що стосується Авакова, то про нього як про політичного біженця ми ще не говоримо. Сам Аваков, наскільки я знаю, про це не заявляв. Тому що навіть якби він про це хоч задумався, у мене таке враження, що в Україні вже знайшлися б кілька товаришів, які б миттю розтиражували цю інформацію. Поки що триває процедура екстрадиції».

За словами депута, процедура екстрадиції дуже складна і тривала: спочатку протягом 40 днів Генеральна прокуратура України повинна зібрати всі, пов`язані зі справою Авакова, матеріали, перекласти їх італійською мовою, завірити нотаріально, апостилювати і відправити до місцевого суду. І вже суд вирішуватиме, чи є правові підстави для екстрадиції Авакова. Після чого слово передадуть захисту.

«Це дуже тривалий процес. І лише після цього може розглядатися питання про надання політичного притулку, і це буде тільки вибір Арсена Авакова. Причому будь-яку відповідь італійської влади - як позитивну, так і негативну, можна буде оскаржити» - сказав Куликов.

Колишній начальник української служби Інтерполу вважає, що дії соратників в Україні, тільки нашкодили Авакову.

«Взагалі, в цьому питанні Авакову сильно нашкодили його ж соратники: «видні політичні ньюсмейкери» створювали дуже багато шуму, замість того, щоб займатися справою. Спочатку почали заперечувати: мовляв, ми на сайті Інтерполу дивилися, його немає в розшуку. Але у відкритому доступі такої інформації і не знайти. Навіщо гучні заяви, мовляв, «ми звернемося до генерального секретаря Інтерполу». Чом би не звернутися до Кофі Аннана? Теж хороша людина».

Депутат вважає, що, оскільки процес екстрадиції такий тривалий, то Авакова Україні видадуть, якщо видадуть, нескоро.

«Ця тема встигне втратити свою гостроту, вже повірте мені» - сказав Куликов.