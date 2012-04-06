Добкін закликає змінити підходи у вирішенні проблем соціальних установ

Харків. 6 квітня. УНІАН. Незважаючи на недостатнє фінансування, необхідно знаходити можливості для належного матеріального забезпечення всіх соціальних установ області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на цьому наголосив губернатор Михайло Добкін у ході засідання Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи органів праці та соціального захисту населення.

«До проблем соціальних установ не можна ставитися формально. Дефіцит коштів у нас є в усіх галузях, так було 20, 10 років тому, так є і зараз. Але життя триває, тому нам необхідно навчитися меншими затратами вирішувати більші проблеми. Якщо формально ставитися до існуючих проблем, то багато речей робляться правильно. Але якщо підходити з людської позиції, то про цих людей крім як державі більше дбати нікому, і будь-яка людина, яка за службовим обов`язком має займатися цими питаннями, жителям соціальних установ найближчий родич. Тому коли я чую, що через недостатнє фінансування скорочується витрата коштів на харчування, я вважаю, що це неправильно. Це формальний, бездушний підхід тих людей, які не спромоглися глибше вникнути в тему і знайти додаткові джерела, які дозволили б не скорочувати статті витрат на харчування», - сказав М.Добкін.

За його словами, тільки зміна ставлення до соціальних проблем дозволить реалізувати соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича.

«Одне з головних завдань, які поставив Президент, - це зміна філософії роботи держави через свої соціальні інститути з населенням і перехід на систему, яка буде захищати інтереси безпосередньо людини. У взаємовідносинах державного чиновника і людини завжди первинною була саме держава, державні інтереси захищав чиновник. Тому у нас таке ставлення в людей до держави як до чогось чужого і ефемерного. Наше з вами завдання - таким чином переформатувати свою роботу, щоб на чолі інтересів чиновника, який працює від імені держави, завжди стояла людина», - наголосив М.Добкін.