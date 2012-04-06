Перша партія меланжу вивезена з Харківської області - ОБСЄ

Харків. 6 квітня. УНІАН. Перша партія меланжу - токсичного компонента ракетного палива - відбула сьогодні з військової бази біля села Шевченкове в Харківській області до Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт організації ОБСЄ, яка здійснює проект щодо видалення 2000 тонн меланжу з України напередодні чемпіонату Європи з футболу.

За даними організації, небезпечна речовина загальною вагою 770 тонн, яка міститься в 14 залізничних танкерах, вивезена з Харківщини для її безпечної утилізації на спеціалізованому хімічному заводі в Росії.

Сайт повідомляє, що меланж на базі поблизу Шевченкового є одним з шести запасів, які залишилися в Україні після закінчення холодної війни і намічений для знешкодження в рамках проекту ОБСЄ. Меланж використовувався в арміях колишнього Радянського Союзу та Варшавського договору для ракет короткого та середнього радіусу дії.

«Видалення першої партії меланжу з військового складу біля Шевченкового знаменує початок ліквідації цієї речовини в Східній та Південній Україні. У загальній кількості 2000 тонн меланжу будуть видалені з регіону до чемпіонату з футболу Євро-2012 . Видалення решти запасів планується завершити до кінця цього року», - йдеться у повідомленні.

За даними ОБСЄ, до початку проекту в Україні перебувало 16000 тонн меланжу. На цей час 6922 тонн меланжу вже видалені з 4 військових складів: Калинівка, Вінницька область, Tsenzhiv, Івано-Франківська область, Радехів, Львівська області та м. Біла Церква, Київська обл.

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, на складах військової частини А-2136 в Шевченківському районі Харківської області на цей час зберігаються такі речовини: меланж (окислювач) – 5154,6 тонн; ракетне паливо -153,5 тонн, у тому числі самін - 108,5 тонн, проніт - 8,3 тонни, гептил - 36,7 тонн.