Бібліотеки Богодухова, Золочева та Дергачів отримали набори нових книг

Харків. 10 квітня. УНІАН. Бібліотеки Богодухівського, Золочівського та Дергачівського районів отримали набори книг в рамках виставки-ярмарку «Харківські видавці - районам області»

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, книги в ході відкриття виставки сьогодні передала бібліотекам начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич.

За її словами, такі ж набори отримають згодом і всі інші райони - учасники виставки-ярмарку.

«Набір складається з кількох частин. Перша частина - це навчальна література, тому що до нас зверталися протягом півріччя численні шкільні бібліотеки, де не вистачає якось навчальної літератури. Тому ми зібрали всі книги, які є в управлінні у справах преси та інформації - це контрольні екземпляри, які ми на сьогоднішній день вже можемо передати, і направили їх у шкільні бібліотеки. Друга частина - це художня література на різну тематику, і третя частина - це книги Мілен Демонжо», - повідомила В.Маренич.

Зокрема, в районні та шкільні бібліотеки передано книги «Харьковская сирень» і «Тварини в моєму житті», написані Мілен Демонжо та переведені на російську мову в рамках міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».

«Я гадаю, через кілька років, коли у нас ці книги залишаться вже в обмеженій кількості, їх зате можна буде почитати у простій сільській бібліотеці. У продажу цих книг немає, оскільки ми не видавали їх на комерційній основі», - зазначила В.Маренич.

За її словами, на даний момент готується до видання російською мовою третя книга Мілен Демонжо, яка оповідає про стосунки актриси з її колегами.