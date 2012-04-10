Книжкову виставку-ярмарок у Красному Куті відкриє театр ім. Шевченка

Харків. 10 квітня. УНІАН. На відкритті наступної виставки-ярмарку «Харківські видавці - районам області» у Краснокутському районі відбудеться виступ творчого колективу театру імені Шевченка.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала сьогодні під час брифінгу після відкриття виставки-ярмарку в Дергачівському районі начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич,

«Наступним нашу виставку буде приймати Краснокутський район, і там наш захід буде присвячено 125-річчю від дня народження Леся Курбаса. На даний момент у нас є попередня домовленість з керівництвом театру імені Шевченка, що одна з вистав у цей день буде присвячена відкриттю нашої виставки в Краснокутську», - сказала В.Маренич.

Сьогодні в рамках виставки-ярмарку «Харківські видавці - районам області» в Дергачівському районному Будинку культури відкрилася експозиція, присвячена видатному українському поету, письменнику, фольклористу Євгену Гребінці. Відкриттю експозиції сприяв новий формат проведення виставки-ярмарки, згідно з яким кожен захід присвячено життю і творчості одного з видатних українців.

«Ми вирішили піти від формату просто виставки, яка презентує харківських видавців. Звичайно, це дуже здорово - захід дає можливість сільським читачам ознайомитися з книжковими новинками, придбати їх за ціною нижче тієї, яку пропонують магазини міста Харкова. Але з іншого боку, ми несемо ще певну гуманітарну, просвітницьку місію, оскільки ми не даємо забути тих людей, які сьогодні вже стали сторінкою української історії», - зазначила В.Маренич.