Сьогодні у Харкові вшанували пам’ять Олександра Масельського

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харкові вшанували пам’ять першого губернатора Харківської області за час незалежності України Олександра Масельського.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні квіти до його могили поклали голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, перший заступник губернатора Валентин Дулуб, перший заступник Харківського міського голови Олександр Кривцов, а також представники громадськості.

Багато починань Олександра Масельського досі живі, зазначив під час церемонії покладання квітів голова Харківської облдержадміністрації М.Добкін.

«Це був видатний керівник, який випередив свій час. Сьогодні живуть багато починань, які він ініціював. Міцний господарник, людина старого гарту, який залишив по собі добру пам`ять і серед тих, хто з ним працював, і тих, хто просто знав, що є такий керівник. Я гадаю, що прізвища Масельського і Кушнарьова довгі роки будуть свідчити про міць людського духу, порядність і силу особистості в історії. Світла їм пам`ять», - сказав М.Добкін.

Довідка. Олександр Масельський народився в селі Хмельове Кіровоградської області. За 41 рік трудової діяльності він працював бригадиром, головним агрономом, аспірантом, директором радгоспу, був головою Валківського райвиконкому, головою виконкому Харківської обласної ради народних депутатів, головою Харківської обласної ради народних депутатів, представником президента в Харківській області і до квітня 1996 року обіймав посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

О.Масельський був кандидатом сільськогосподарських наук. За вагомий внесок у розвиток країни він був нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора (1973, 1976 рр..), медаллю «За доблесну працю» (1970 р.). Йому також було присвоєно звання заслуженого працівника сільського господарства України (1993 р.). 30 листопада 2006 на сесії обласної ради депутати ухвалили рішення посмертно присвоїти Олександру Масельському звання «Почесного громадянина Харківської області».