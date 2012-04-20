Металіст зіграє з Шахтарем 2 травня

Матч пройде у Харкові

Харків. 20 квітня. УНІАН. Стали відомі дата і час початку матчів 29-го туру Прем`єр-ліги сезону 2011/12. Як повідомляє сайт ФК «Металіст», зустріч харківського клубу з донецьким Шахтарем відбудеться 2 травня.



Початок матчу – о 19.00. Нагадаємо, матч першого кола національної першості, який пройшов восени у Донецьку, Металіст виграв з рахунком 2:1.

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