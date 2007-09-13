Фальшивки від імені БЮТ у Харкові

Київ. 13 вересня. УНІАН. У Харкові з`явилися листівки з назвою «Український прорив у Харкові!», в яких йдеться про проведення добродійної акції, в ході якої кожен охочий вступити до БЮТ може одержати 5 кг секонд-хенду або продуктові набори.

Про це повідомляє прес-служба Харківського штабу БЮТ.

Як зазначає прес-служба, це не перша провокація й випадок розповсюдження передвиборного «чорного піару» щодо БЮТ у Харкові.

«Її ініціатором є та ж політична сила й ті ж представники міської влади, які стоять за всіма «з душком» пропагандистськими ініціативами в Харкові», - йдеться в повідомленні.