Італійці хочуть інвестувати в АПК

Харків. 13 вересня. УНІАН. Бізнесмени Італії мають наміри щодо здійснення інвестицій в аграрний сектор Харківщини.

Як повідомляє веб-сайт ОДА, заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ обговорив питання співпраці з з потенційними інвесторами з Італійської Республіки.

Італійську сторону переставляло підприємство ТОВ «МДМ-Агроінтернешнл». Під час зустрічі обговорювались такі питання, як поставка сучасної сільськогосподарської техніки підприємствам області, співпраця з провідними науковими установами Харкова та розвиток сектору молочного скотарства.