Ірина Бережна: Харків гідний звання Міста військової слави

Харків. 7 травня. УНІАН. Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ірина Бережна внесла на розгляд Верховної Ради проект постанови про присвоєння Харкову особливого статусу - почесного звання «Місто військової слави».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі І.Бережної.

«Присвоєння такого статусу ще раз засвідчить всенародну пошану до подвигу харків`ян та воїнів-захисників у роки Великої Вітчизняної війни, і Харків гідний цього звання», - сказала І.Бережна, коментуючи подання проекту постанови до парламенту.

«Довгих 22 місяці жителі окупованого фашистами Харкова, - зазначила вона, - мужньо боролися за виживання. Люди, які з різних причин не евакуювалися, а за даними реєстрації населення міста в грудні 41-го - це переважно були діти, жінки та люди похилого віку, - жили під постійною загрозою грабежів, знущань і насильства».

Народний депутат також наголосила, що серед харків`ян, які воювали в 1941-1945 роках, немало Героїв Радянського Союзу, кавалерів орденів і медалей. «Чого лише вартий подвиг Миколи Матвійовича Андрейченка, удостоєного звання Героя СРСР у 21 рік! При форсуванні Дніпра в 1943-му він уплав з дротом та телефонними апаратами перебрався на інший берег і встановив зв`язок з командуванням», - розповіла І.Бережна.

За її словами, присвоєння Харкову почесного звання «Місто військової слави» дозволить столиці Слобожанщини зайняти гідне місце серед українських міст військової доблесті.

Водночас народний депутат підкреслила, що Верховна Рада повинна найближчим часом повернутися до розгляду законопроекту про почесне звання «Міста військової слави», який у даний момент знаходиться на доопрацюванні. І.Бережна також висловила упевненість, що Харків стане першим містом, що отримало статус міста військової слави.