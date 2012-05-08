Харківщина зекономила на енергозбеореженні 250 млн. грн. - Добкін

Харків. 8 травня. УНІАН. Харківська область буде боротися за високу оцінку запоказниками підвищення енергозбереження.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив у ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо губернатор Михайло Добкін.

За його даними, минулого року в результаті реалізації програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів за рахунок підприємств впроваджено енергозберігаючих заходів на суму майже 400 млн. грн., при цьому зекономлено 250 млн. грн.

«Все, що нам вдається заощадити в плані енергозбереження, працює на сьогоднішній, на завтрашній і на післязавтрашній дні. Сьогодні всі мають чіткі вказівки переобладнання усіх котелень, де є така можливість, щоб можна було використовувати альтернативні види палива», - сказав М.Добкін.

Сьогодні, зазначив він, «у рейтинг оцінювання регіонів закладені нові показники, куди входять енергозбереження і, в тому числі, щодо цієї роботи будуть оцінювати - як справляються з цим завданням у всіх 27 регіонах нашої країни. Ми будемо боротися за високі місця за цими показниками».