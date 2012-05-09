У Харкові прошли урочистості з нагоди Дня Перемоги

Харків. 9 травня. УНІАН. Сьогодні на площі Свободи відбулося урочисте проходження військ Харківського гарнізону, присвячене 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, з трибун за ходою спостерігали голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, перший заступник голови ХОДА Валентин Дулуб, Герої Радянського Союзу та ветерани ВВВ.

Командував парадом начальник Харківського гарнізону, учасник військових дій в Афганістані полковник Олексій Середа, прийняв парад Михайло Добкін.

В урочистому проходженні військ по головній площі міста Харкова взяли участь ветерани воєн, офіцери та курсанти Харківського гарнізону та співробітники ГУ МВС у Харківській області. На честь Перемоги у Великій Вітчизняній війні відбувся плац-парад особового складу правоохоронних вузів Харківщини, в якому взяло участь понад 210 людей. Для ветеранів і глядачів виступили творчі колективи області. Після закінчення параду всіх ветеранів пригостили польовою кашею.

«В ці дні ми відзначаємо свято Великої Перемоги, яке викликає водночас величезну радість і глибоку скорботу про тих, хто не дожив до цього дня. Сьогодні в різних куточках нашої країни мільйони українців схиляють голови перед пам`яттю загиблих солдатів і офіцерів Радянської армії, які принесли перемогу Україні і всьому світу. Найголовніше, що спадкоємність поколінь, повага до тих, хто своїм життям, потом і кров`ю приніс нам Велику Перемогу, залишиться на багато-багато років. Я абсолютно впевнений, що сьогодні немає жодної людини в нашому місті, в нашій області і в нашій країні, яка була би байдужою до подвигу солдатів Радянської Армії. Вічна пам`ять загиблим і вічна слава живим!» – сказав у своїй вітальній промові М.Добкін.