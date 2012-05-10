Урочисто відкрито IV кінофестиваль «Харьковская сирень»

Харків. 10 травня. УНІАН. Сьогодні в Палаці студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбулася урочиста церемонія відкриття IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії відкриття взяли участь губернатор Михайло Добкін, Харківській міський голова Геннадій Кернес, почесний президент кінофестивалю французька кіноактриса Мілен Демонжо.

Серед почесних гостей - французький актор Ален Делон, заслужені артисти Росії Борис Токарєв та Людмила Гладунко, фахівець з кіноспецефектів, володар призу Американської кіноакадемії «Оскар» харків`янина Юджин (Євген) Мамут, режисер і сценарист, народний артист Росії Родіон Нахапетов, майстер мультиплікації, власниця студії «Animagic» (США), харків`янка Ірина Борисова та інші.

Почесні гості та члени журі кінофестивалю під бурхливі оплески увійшли до Палацу студентів доріжкою бузкового кольору. На шляху від готелю до Палацу студентів гостей супроводжували байкери і джампери в костюмах супергероїв. Всі люди, які проходили бузковою доріжкою отримували в подарунок букетики бузку. На вході до Палацу студентів відвідувачів зустрічали люди, які зображали різних персонажів, що представляють різноманітні професії, а також аніматори.

«Я абсолютно впевнений, що ті 4 дні, які нас чекають попереду, будуть максимально цікавими та корисними. З професійної точки зору для журі, для молодих кінематографістів, для тих, хто сьогодні в короткому метрі робить перші кроки чи вважає себе досить професійною і авторитетною людиною. Я хочу побажати вам усім удачі, щоб ті, хто подав свої роботи на суд високого журі, і хто буде відбирати з них кращі, спілкуватися з високими майстрами кіно, отримали максимум можливого під час кінофестивалю. Фестиваль відбувся, він живе, він проживе довге життя, тому що все, що зароджується в Харкові, має міцні традиції і, як правило, приречене на успіх», - сказав у своїй вступній промові М.Добкін.

До складу журі фестивалю увійшли: декан театрального факультету Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, заслужений працівник культури України Галина Ботунова, актриса М.Демонжо, заслужені артисти Росії Л.Гладунко і Б.Токарєв. Також роботи будуть оцінювати завідувач кафедрою телебачення Київського національного університету культури і мистецтв Роман Ширман, кінокритик Володимир Миславський. Голова журі - режисер, сценарист, член Спілки кінематографістів Росії Володимир Фокін.

Учасники будуть змагатися в 6 номінаціях: кращий документальний короткометражний фільм, кращий ігровий короткометражний фільм, кращий анімаційний короткометражний фільм, найкраща режисерська робота, кращий сценарій, краща операторська робота.