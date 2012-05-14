Богатирьова з робочим візитом відвідала Харків

Харків. 14 травня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України - Міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова у неділю здійснила робочий візит на Харківщину.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Р.Богатирьова відвідала Харківській регіональний перинатальний центр при Обласній клінічній лікарні.

Вона високо оцінила рівень забезпечення обладнанням та підготовки медичних спеціалістів перинатального центру.

«Центр забезпечений абсолютно сучасним обладнанням. Фахівці досконально володіють методиками діагностики, лікування та надання допомоги в екстремальних ситуаціях. Центр має непогані показники. Думаю, що той пріоритет, який виділений у Національному проекті «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» під патронатом Президента України, в рамках якого створюються перинатальні центри, сьогодні наочно показав, що Україна на правильному шляху, і такі перинатальні центри потрібно надалі розбудовувати», - сказала вона.

За словами Р.Богатирьової, уряд і надалі буде надавати фінансову підтримку регіональним перинатальним центрам, зокрема в закупівлі необхідних витратних матеріалів.

«Думаю, самотужки буде важко постійно підтримувати високий рівень роботи такого центру. Тому держава і цього року, і думаю, наступні роки, буде брати на себе частину зобов’язань щодо фінансування. Без сумніву, не в повному обсязі, але найбільш вартісне, що є в лікування, зокрема, витратні матеріали, держава буде допомагати закуповувати. Все буде залежати від того, які ми будемо мати економічні здобутки, але, я думаю, що перинатальні центри будуть мати постійну підтримку держави», - зазначила Р.Богатирьова.

Віце-прем`єр провела зустріч з колективом обласної клінічної лікарні - Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також взяла участь в урочистій церемонії закриття IV Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» та в урочистостях «Випускник року».