До Харкова прибув Кубок Євро-2012

Харків. 15 травня. УНІАН. До Харкова прибув Кубок Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, кубок привезено в спеціальному контейнері.

Уранці його продемонстрували на стадіоні «Арсенал» у рамках проекту «Поважай своє здоров’я», організованого для школярів.

У презентації трофея взяли участь друг Євро-2012, легендарний харківський футболіст Ігор Кутєпов, голова Харківської обласної федерації футболу Володимир Бабаєв, координатор проекту УЄФА/ФФУ «Поважай своє здоров’я» Євген Столітенко, представники УЄФА.

Протягом півгодини діти-учасники фестивалю, журналісти могли сфотографуватися з кубком. Сьогодні о 16.30 Кубок Європи виставлять на площі Свободи, де він буде експонуватися протягом трьох днів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА