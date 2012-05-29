У Будах відкрився оновлений Будинок культури

Харків. 29 травня. УНІАН. Сьогодні в селищі Буди Харківського відбулося відкриття відремонтованого Будинку культури.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в урочистій церемонії відкриття БК взяв участь голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін.

Губернатор, зокрема, ознайомився з роботою краєзнавчого музею при Будинку культури.

Виступаючи перед учасниками церемонії, М.Добкін наголосив на важливості нинішнього заходу. «Відновлено ще один куточок у нашому краї, який не тільки дає можливість знайомитися з великою історією Слобожанщини, але й подивитися чим жили, як працювали наші земляки, які тут творили 100-200 років тому. Завдяки об`єднанню зусиль місцевої громади та соціально-відповідального бізнесу, ми відновили Будинок культури в селищі Буди. Мені дуже приємно говорити про те, що бізнес може думати не тільки про себе, але і про людей», - сказав М.Добкін.

У заході також взяли участь заступник губернатора Євген Савін, перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко та голова Харківської райдержадміністрації Віталій Збукар.

Як повідомляє прес-служба ОДА, з вересня 2011-го по березень 2012 року у Будинку культури були проведені ремонтні роботи загальною вартістю 953759 грн. (з них 491959 грн. – бюджетні кошти та 461800 грн. – спонсорські). Глядацька зала БК розрахована на 200 місць. Роботою в різних гуртках охоплено 200 учнів шкіл і мешканців селища. У будинку культури працює 7 формувань: «Бісерна флористика», вокальний гурток, танцювальний гурток «Алекс», гурток східного танцю, драматичний гурток «Золотой ключик», агітбригада «Єралаш», хор «Будяночка», клуб поезії «Ліра».