Дороги Харківщини покривають сучасним асфальтом - Добкін
Замовлення отримають модернізовані заводи
Харків. 29 травня. УНІАН. Для модернізації доріг Харківської області використовується сучасний асфальт.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні губернатор Михайло Добкін.
«Матчі Чемпіонату Європи з футболу в Харкові розпочнуться 9 і закінчаться 17 червня, роз`їдуться вболівальники, а дороги залишаться. Але це відбудеться за умови, що ми не будемо використовувати ті асфальтові заводи, які дісталися нам у спадок. Їх асфальт після дощу перетворюється на пісок. Ми побудували в Харкові 2 асфальтових заводи і з їх допомогою 4 роки тому зробили дороги, які перенесли вже 3 зими без єдиної тріщини», - сказав М.Добкін.
Зокрема, зазначив він, «окружна перезимувала без єдиної тріщини 2 сезони холодів і простоїть ще 5-7 років, а ми весь цей час не будемо вимушені її латати, а зможемо будувати інші дороги».
Губернатор підкреслив, що щороку ремонтувати одні й ті ж дороги неефективно, і для Харківщини це минулий етап. Відновлення доріг буде проводитися досвідченими будівельними компаніями з використанням найбільш якісних матеріалів.
«Заводи, які не модернізовані, не отримають замовлень на будівництво нових доріг. Ті, хто хоче заробляти на виробництві асфальту, повинен замінити обладнання і випускати сучасний асфальт, який витримує і велику спеку, і сильні холоди, і не боїться перепадів температур», - сказав М.Добкін.