Дороги Харківщини покривають сучасним асфальтом - Добкін

Харків. 29 травня. УНІАН. Для модернізації доріг Харківської області використовується сучасний асфальт.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні губернатор Михайло Добкін.

«Матчі Чемпіонату Європи з футболу в Харкові розпочнуться 9 і закінчаться 17 червня, роз`їдуться вболівальники, а дороги залишаться. Але це відбудеться за умови, що ми не будемо використовувати ті асфальтові заводи, які дісталися нам у спадок. Їх асфальт після дощу перетворюється на пісок. Ми побудували в Харкові 2 асфальтових заводи і з їх допомогою 4 роки тому зробили дороги, які перенесли вже 3 зими без єдиної тріщини», - сказав М.Добкін.

Зокрема, зазначив він, «окружна перезимувала без єдиної тріщини 2 сезони холодів і простоїть ще 5-7 років, а ми весь цей час не будемо вимушені її латати, а зможемо будувати інші дороги».

Губернатор підкреслив, що щороку ремонтувати одні й ті ж дороги неефективно, і для Харківщини це минулий етап. Відновлення доріг буде проводитися досвідченими будівельними компаніями з використанням найбільш якісних матеріалів.

«Заводи, які не модернізовані, не отримають замовлень на будівництво нових доріг. Ті, хто хоче заробляти на виробництві асфальту, повинен замінити обладнання і випускати сучасний асфальт, який витримує і велику спеку, і сильні холоди, і не боїться перепадів температур», - сказав М.Добкін.