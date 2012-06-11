У Харкові за 3 дні Євро до лікарів уже звернулося 79 осіб, 20 госпіталізовано

Харків. 11 червня. УНІАН. З початку Євро-2012, протягом 7-10 червня, у Харкові за медичною допомогою до лікувальних закладів міста звернулося 79 осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланнм на заступника гбернатора Ігоря Шурму.

За його даними, 32 особи потребували медичної допомоги на стадіоні «Металіст», у фан-зоні на площі Свободи - 45, у міжнародному аеропорту «Харків» та на залізничному вокзалі - по 1 особі.

Зокрема, 20 осіб було госпіталізовано. Серед них: 11 українців, 7 голландців, 1 австралієць та 1 росіянин. Вони госпіталізовані до Харківської клінічної лікарні №14, Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги; міської багатопрофільної лікарні №17, Обласної клінічної лікарні - Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Обласний клінічний центр урології та нефрології та міської клінічної лікарні №27. Протягом 4 днів стадіон, фан-зону, аеропорт та залізничний вокзал обслуговував 21 автомобіль швидкої допомоги.