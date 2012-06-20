Фани судитимуться з політиками через брехню про Україну - Хома

Харків. 15 червня. УНІАН. Деякі іноземні уболівальники, які відвідали під час Євро-2012 Харків та інші приймаючі міста, мають намір позиватися до суду за неправдиву інформацію про Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації, начальник міжвідомчого регіонального штабу з безпеки та правопорядку під час проведення матчів Євро-2012 у Харкові Василь Хома.

За його словами, футбольні уболівальники у пресі і просто в спілкуванні з людьми неодноразово висловлювали своє здивування тим, як подавали інформацію про Україну в західних ЗМІ, оскільки вони побачили разючу відмінність.

«Уболівальники, які приїжджали до нас, неодноразово заявляли, що вони приїдуть у свою країну і подадуть позов до суду проти тих політиків, які давали неправдиву інформацію про Україну. Тому що все те, чим їх лякали не виявилося правдою. Вони приїхали в країну, де живуть чудові люди, де немає бандитизму, проституції, де немає людей, які на вулицях їдять собак», - сказав В.Хома.

В.Хома також зазначив, що прийом Євро-2012 для Харкова став великою подією - це місто ще ніколи не приймло такого масштабного спортивного турніру. За його даними, за весь період проведення матчів фінальної частини континентальної першості 2012 року Харків відвідало 154 тисяч уболівальників.

«Харків ще ніколи не приймав такий масштабний спортивний захід. З початку проведення чемпіонату по сьогоднішній день Харків відвідало приблизно 154 тисячі уболівальників. В основному скупчення людей було на фан-зоні. Стадіон «Металіст» за всі матчі відвідало понад 100 тисяч уболівальників», - сказав В.Хома.

Він нагадав, що у Харкові пройшли три матчі групового етапу Євро-2012 і офіційних ігор Євро 2012 більше не буде, але в місті до закінчення чемпіонату ще певний час працюватиме офіційна фан-зона.

Підсумовуючи сказане, В.Хома зазначив, що на Євро-2012 до Харкова, на його думку, могло б приїхати значно більше уболівальників і туристів, але численні заяви окремих політиків і навіть представників урядів не посприяли цьому.