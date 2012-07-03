Проведення Євро-2012 дало можливість серйозно випробувати свої сили - Добкін

Харків. 3 липня. УНІАН. Проведення Євро-2012 дало нам можливість дуже серйозно випробувати свої сили.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про сказав в ефірі програми «Від влади до громади» обласного радіо голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, завдання перед областю стояли важкі, але Харківщина витримала цей своєрідний іспит.

«Проведення Євро-2012 в Україні і, зокрема в Харкові, дало нам можливість дуже серйозно випробувати свої сили. Завдання, які стояли перед нами, на перший погляд, були непомірно важкі, але це, напевно, і був той іспит, який перевірив, на що здатне наше суспільство в ситуації, коли необхідно повністю мобілізувати свою волю, сконцентруватися на досягненні дуже непростих і важливих результатів», - сказав М.Добкін.

На його думку, «головний підсумок проведення Євро-2012 - ми змогли зробити це і тим самим змусили ставитися до нашої країни і нашого народу як до країни та суспільства, з яким можна мати справу і йти на якесь довгострокове співробітництво».

М.Добкін вважає, що Україна в результаті проведення Євро-2012 стала по-іншому сприйматися світовою спільнотою.

«Навіть зараз держави, які вимагають від України виконання якихось не зовсім прийнятних для інших держав стандартів, і з якими наша країна знаходиться в якихось непростих стосунках, перш за все, бачать, що з нами потрібно вибудовувати відносини як з будь-якою іншою європейською країною, незважаючи на те, є ця країна членом європейського співтовариства чи перебуває в партнерських відносинах поза європейської сім`ї», - наводить слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.