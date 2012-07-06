Другий етап пенсійної реформи розпочнеться в 2014 році - Тигипко

Харків. 6 липня. УНІАН. Другий етап пенсійної реформи розпочнеться в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час візиту до ВАТ «Турбоатом» у Харкові заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тигипко.

За його словами, у 2014 році держава почне впроваджувати систему відрахування частини грошей із зарплати на особистий пенсійний рахунок.

«Кожній молодій людині, яка не досягла 35-річного віку, планується відкрити персональний рахунок. Частину своєї зарплати вона відраховуватиме на пенсійний рахунок. Після того як людина вийде на пенсію, вона отримуватиме частину з тих грошей, які сплачувала», - сказав С.Тигипко.

За його словами, відраховані з зарплати кошти будуть вкладатися в акції та облігації. С.Тигипко підкреслив, що сьогодні уряд працює над механізмом захисту відрахувань від девальвації.