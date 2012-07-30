Харків'янин стартував з перемоги на турнірі з бадмінтону на Олімпіаді
20:55, 30 липня 2012Харьків
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Завадський переміг спортсмена з Мальдивів
Харків. 30 липня. УНІАН. Харків`янин Дмитро Завадський, який виступає в групі К одиночного розряду, виграв у змаганні з бадмінтону з Мохамедом Аджіфаном Рашидом з Мальдівської Республіки з рахунком 21:8, 21:8.
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади в Лондоні.
Матч тривав 22 хвилини.
За путівку в плей-офф з групи Завадський змагатиметься з Марком Звіблером з Німеччини завтра, 31 липня.
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