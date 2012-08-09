На інвестфорумі в Харкові розглянуть питання підтримки молодіжних ініціатив

Харків. 9 серпня. УНІАН. 6 вересня в рамках IV Міжнародного економічного форуму «Інвестиції. Інновації. Харківські ініціативи» Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин ХОДА проводить у Харкові Молодіжний бізнес-форум «Молодіжні ініціативи».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, представники підприємницьких громадських організацій, бізнес-кіл, вищих навчальних закладів, органів державної влади, що займаються підтримкою підприємництва, розглянуть питання підтримки молодіжних ініціатив щодо започаткування і ведення власної справи.

Пріоритетним завданням економічного та соціального розвитку Харківщини є залучення молоді у сферу бізнесу та створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва.

Програмою форуму передбачено пленарне засідання, проведення майстер класів від успішних підприємців, нагородження переможців обласного етапу ХІV Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.