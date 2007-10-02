Селезньов: у чому справа?

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Голова обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗЕНЬОВ не бачить причин, чому передача результатів голосування з Харківщини триває дуже повільно.

«Невже так багато на виборчих дільницях виборчих бюлетенів? Небагато, один виборчий бюлетень. Невже так багато суб’єктів виборчого процесу, які брали участь у виборах народних депутатів? Небагато, їх двадцять», - сказав М.СЕЛЕЗНЬОВ журналістам.

Голова ТВК допускає, що проблема може бути в тому, що на дуже багатьох виборчих дільницях працюють люди, які ніколи не займалися виборчим процесом, і вони могли заплутатися.

М.СЕЛЕЗНЬОВ вважає, що проблеми встановити результати голосування поки що хоча б у телефонному режимі не має.