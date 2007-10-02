На Харківщині викрито конокрадів

Харків. 2 жовтня. УНІАН. На Харківщині викрито організовану злочинну групу, яка протягом листопада 2005 – червня 2007 років вчинили низку крадіжок великої рогатої худоби та коней на території кількох районів області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор відділу прокуратури області Олександр КУЛІШ, двоє братів та четверо їхніх спільників (усі віком від 19 до 37 років), які мешкали на території Харківщини, більшість яких раніше відбували покарання за злочини, таємно проникали в сараї особистих селянських господарств та сільськогосподарських товариств, викрадали худобу, потім забивали її, а м’ясо та шкури збували.

Встановлено, що за цей час злочинці викрали 16 корів, 8 коней, двох жеребців та двох бичків на суму понад 100 тис. грн.

За словами О.КУЛІША, прокуратурою затверджено обвинувальний висновок у цій кримінальній справі.

Ч.5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.