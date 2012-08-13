Металіст поступився Арсеналу

Харків. 13 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу програв київському Арсеналу.

Гра, що пройшла у неділю на стадіоні Металіст, завершилася з рахунком 1:0 на користь столичного клубу. Гол на 11-хвилині матчу забив Ковпак.

Металіст гав у такому складі: Горяїнов, Барвінко (Ребенок 65), Пшеничних, Папа Гуйє, Вільягра (Обрадович 22), Едмар, Хав`єр, Марлос (Бланко 46), Тайсон, Соса (к), Крістальдо

Запас: Дишленкович, Торрес, Торсігльєрі, Шарпар.

Після 5 турів у активі Металіста 2 виграші, 2 нічиїх та один програш. Набравши 8 очок, команда Мирона Маркевича перебуває на 6-й сходинці Турнірної таблиці. У лідерів - Шахтаря і Динамо - по 15 очок. На третьому місці - Дніпро (13).

Наступну гру Металіст проведе з ужгородською Говерлою, аутсайдером нинішнього Чемпіонату.

Фото metalist.ua