У провалі ПР винні Добкін і Кернес

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) вважають, що Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС особисто відповідальні за зниження результатів Партії регіонів у столиці Слобожанщини.

Про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ в коментарі, переданому УНІАН.

«За провал Партії регіонів у Харкові відповідальний особисто Михайло ДОБКІН і Геннадій КЕРНЕС, - відзначив експерт. - Причому експертне співтовариство не раз попереджало керівництво Партії регіонів про негативний вплив цих функціонерів на рейтинги партії. У той же час, ні Віктор ЯНУКОВИЧ, ні інші керівники партії до виборів не зробили необхідних кадрових висновків».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що негативна діяльність М.ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА істотно вплинула на явку потенційного електорату Партії регіонів.

«Громадська думка, що склалася в результаті діяльності ДОБКІНА й КЕРНЕСА у Харкові, привела до того, що в місті знизилася явка потенційного електорату Партії регіонів», - сказав заступник директора АМС.