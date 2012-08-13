Погода у вівторок

Харків. 13 серпня. УНІАН. 14 серпня погоду визначатиме активний циклон, що переміщається з південного сходу на північний захід України.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в більшості областей нашої країни очікуються сильні зливи, грози, місцями град, шквали 15-22 м / с.

У північних областях вночі та вдень сильні зливи, грози, град, шквали 15-22 м / с. Температура вночі 11-14 градусів, вдень похолоднішає до 17-24. Вітер північно-західний, південно-західний, 7-12 м / с.

У південних областях вночі і вдень без істотних опадів. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-28. Вітер західний, південно-західний, 5-12 м / с.

У східних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 25-29 градусів. Вітер південно-західний, 5-12 м / с.

У західних областях вночі та вдень сильні зливи, грози, місцями град, шквали, 15-22 м / с. Температура вночі знизиться до 9-15 градусів, вдень до 15-20, на Закарпатті 21-24. Вітер північно-західний, 7-12 м / с.

У центральних областях вночі та вдень сильні зливи, грози, місцями град, шквали, 15-22 м / с. Температура вночі 11-15 градусів, вдень 19-24. Вітер південно-західний, північно-західний, 7-12 м / с.

Погода на курортах Криму 14 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-12 м / с. Температура вночі 20-21 градус, вдень 27-28. Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Севастополя, Євпаторії, Ялти і Одеси 26 градусів, у районі Феодосії +25.

Погода в Карпатському регіоні 14 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремчій та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-22 м / с. Температура вночі 11-12 градусів, вдень 18-22. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м / с.