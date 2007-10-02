Студенти: дайте довчитися

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Близько 100 студенів спільного економіко-правового факультету Харківського політехнічного інституту та Національного університету внутрішніх справ сьогодні провели пікетування облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином студенти 2-6 курсів намагалися звернути увагу влади на туманні перспективи їхнього подальшого навчання у зв’язку з закриттям факультету.

Спільний економіко-правовий факультет двох вузів був закритий у травні 2007 р., а набір на перший курс у 2007 р. не проводився.

Студенти вважають, що влада має звернути увагу на їхню проблему, і сподіваються, що з її розв’язанням не буде зволікань.