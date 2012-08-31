У Маркевича болить голова від нереалізованих Металістом моментів

Харків. 31 серпня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич вважає, що реалізація гольових моментів його команди біля воріт суперника має бути значно кращою, аніж це спостерігається у матчах як внутрішнього чемпіонату, так і Ліги Європи.





Свою думку тренер висловив, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН на прес-конференції після другого матчу плей-офф з бухарестським Динамо. 30 серпня у Харкові матч закінчився з рахунком 2:1 на коисть Металіста, але команда Маркевича могла забити значно більше, маючи кілька 100-відсоткових моментів.

«У кожній грі у нас маса моментів. Я сподіваюся, що далі хлопці краще реалізовуватимуть стовідсоткові можливості, які команда створює. Ви правильно поставили запитання. Майстерність на високому рівні, але то концентрації немає, то ще чогось. Постараємося зробити так, щоб усе завжди було. У нас теж голова болить. Стільки моментів ми не забиваємо. Я вже мовчу про Чемпіонат України. Футболісти мають відповідально підходити до подібних питань», - сказав М.Маркевич.

Водночас, промовляючи на прес-конференції, тренер пивітав команду з виходом до групового раунду Ліги Європи:

«Настроювали футболістів на серйозну гру. Команда виграла - це добре, але у футболі буває, що до гри виходять переможцями, і грають абияк. Я вдячний футболістам за те, що вони зрозуміли, що треба виходити і грати з першою до останньої хвилини. Ми пропустили необов`язковий гол, але вчасно забили другий. Було багато моментів. Я вітаю команду з виходом у груповий етап Ліги Європи».

Інтер, Ліверпуль, Лаціо, Атлетіко. Хотіли б ви зіграти з якоюсь із цих команд?

З радістю.

Який стан Березовчука та Вільягри?

Вільягра після перерви в Чемпіонаті України вже буде готовий, Березовчук - поки що ні.

Проясніть ситуацію із Жажа, чи буде він з командою?

Я гадаю, що ті футболісти, які сьогодні були на полі, - це наш остаточний склад.

Наступний матч - чемпіонат України. Склад зміниться? Як ви плануєте готувати футболістів до нього після такої перемоги?

Так, склад зміниться, і з`являться інші футболісти. Але не думаю, що будуть якісь кардинальні зміни.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА