Уряд України обіцяє повернути Харківському тракторному заводу 30 мільйонів ПДВ

Харків. 6 вересня. УНІАН. Уряд України найближчим часом обіцяє повернути Публічному акціонерному товариству «Харківський тракторний завод» податок на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час свого перебування на підприємстві.

«Ми вирішимо проблему з повернення ПДВ вашому підприємству», - сказав М.Азаров.

За офіційними даними, борг з ПДВ ПАТ «ХТЗ» на сьогодні становить 30 млн грн.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе розпочав роботу в 1931 році. На сьогоднішній день це найбільше і єдине в Україні і країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних та колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив близько 3 млн. тракторів різних моделей і модифікацій. Підприємство також виготовляє спецтехніку, зокрема військові бронетранспортери.

У 2007 році основним акціонером ХТЗ стала група ГАЗ (Росія), що належить російському бізнесменові Олегу Дерипасці. Державний пакет акцій ВАТ «ХТЗ» на той час становив 27,3%.

У лютому 2011 року ВАТ «ХТЗ» було перейменоване на ПАТ «ХТЗ».