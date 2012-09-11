Під судом міліція розділила два мітинги у Харкові

Харків. 11 вересня. УНІАН. У Харкові проходять мітінги прихильників і противників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, обидва мітинги проходять на площі Руднєва навпроти будинку Апеляційного суду Харківської області, у приміщенні якого сьогодні Київський районний суд Харкова продовжить слухання кримінальної справи щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.

За даними міліції, у кожній акції беруть участь щонайменше по тисячі осіб.

При цьому прихильники Ю.Тимошенко продовжують підходити на акцію.

Обидва мітинги розділені щільним кордоном працівників міліції.

Противники Ю.Тимошенко тримають національні прапори, а також транспарант з написом: «Ни кола, ни двора нет у Юли. Вот беда! Где же деньги? Вот задача! Все в офшорах на удачу!». Учасники акції вимагають притягнення Ю.Тимошенко до кримінальної відповідальності, за вчинені, як вони вважають, злочини під час роботи на посаді прем’єр-міністра і під час керівництва корпорацією «Єдині енергетичні системи України».

Мітинг прихильників Ю.Тимошенко проходить у центральній частині площі Руднєва. У ньому беруть участь активісти ВО «Батьківщина» з Харківської, Сумської, Луганської та Дніпропетровської областей.

Люди тримають символіку «Батьківщини» і символіку Об’єднаної опозиції «За Батьківщину», а також транспаранти з написом «Юлі - Волю!».

Фото Олексія ФУРМАНА