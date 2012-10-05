Маркевич задоволений, що вгадав із заміною

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич відзначив після перемоги над віденським Рапідом, що прогнози збулися і матч у Харкові справді видався непростим для його команди.

«Я хотів би привітати колегу, головного тренера «Рапіда». Він дуже добре побудував гру, і нам було важко. Я дуже радий, що ми виграли, але питання про переможця матчу залишалося відкритим до кінця зустрічі», - сказав М.Маркевич на післяматчевій прес-конференції.

Ви випустили на поле Едмара замість Бланко. Це рішення було сплановано заздалегідь, чи воно було спонтанним?

У футболі нічого спонтанного немає. Я бачив, що щось треба міняти. А Едмар - гравець основи, і я радий, що вгадав із заміною.

Напрошувався вихід Вілліана на заміну ще перед першим голом, кого ви хотіли замінити?

Ви правильно підмітили. Я стояв і думав, кого краще випустити, Вілліана чи Едмара. Зробив свій вибір на користь Едмара, все-таки він давно грає в команді і є одним з її лідерів.

Як здоров`я у Дишленковича?

Я гадаю, із «Шахтарем» він уже буде в запасі.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА