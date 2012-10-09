У Дергачівському районі забруднили курячим послідом 65 га землі

Харків. 9 жовтня. УІНАН. На території Протопопівської сільради Дергачівського району підприємство забруднило курячим послідом 65 га землі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Зокрема, прокуратура Дергачівського району встановила, що на земельній ділянці орієнтовною площею 65 га поблизу птахофабрики розміщено відходи - курячий послід товщиною від 40 до 100 см.



Згідно з актом державної інспекції сільського господарства в Харківській області, на частині земель площею 10 га виявлено ознаки руйнування ґрунтового покриву.



За оцінкою державної екологічної інспекції в Харківській області, загальна сума збитків, заподіяних забрудненням земельних ресурсів відходами, зокрема фосфором та нітратами, перевищує 1,5 млн грн.



Прокуратура Дергачівського району порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).



У справі триває досудове розслідування. Прокуратура готує матеріали для пред’явлення позову про стягнення завданих збитків.